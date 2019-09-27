Япония направила из Лаоса на Сахалин нового генконсула

Япония назначила на Сахалин нового консула. В октябре на остров приедет дипломат с 30-летним стажем Кадзухиро Куно. До этого он работал министром посольства Японии в Лаосе.

«В системе МИД Японии Кадзухиро Куно работает с 1989 года. У него есть опыт работы и в России — в посольстве Японии», — рассказали в японском генконсульстве. Слова представителя дипломатической миссии привело РИА «Новости».

СМИ: японцы усомнились в полученных из России останках военных Подробнее

Прибытия нового генерального консула на Сахалине ожидают 18 октября. Предшественник Кадзухиро Куно, Рюити Хирано покинул территорию России в августе в связи с завершением срока своих полномочий, 20 августа он провел по этому поводу прием в генеральном консульстве в Южно-Сахалинске. Мероприятие по приглашению японской стороны посетили врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, заместитель председателя Сахалинской областной Думы Александр Ивашов, а также мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Рюити Хирано представлял Японию в Южно-Сахалинске с 2016 года. До него меньше года генеральным консулом Японии в России был Акира Имамура.