Япония активизировала реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Разногласия по поводу южной части Курил не были решены с середины прошлого века.

Патрушев обратил внимание, что сейчас США и их союзники наращивают военное присутствие в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, что вместе с поведением Японии сказывается на обстановке в пограничной сфере Дальневосточного округа, написал ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел Японии впервые за много лет назвало «северные территории», к которым относит Южные Курилы, «оккупированными территориями». Последний раз формулировка об оккупации использовалась в 2003 году. С 2011 года острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи называли принадлежащими Японии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что о переговорах с Японией по Курилам не может быть и речи.