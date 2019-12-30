«Яндексу» не стали запрещать использовать слово «афиша» по требованию Rambler

Палата по патентным спорам отказала Rambler Group, которая пыталась запретить использовать товарный знак «Яндекс.Афиша».

«Товарный знак „Яндекса“ оставлен в силе. Rambler отказано в удовлетворении возражения», — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

Мотивированное решение по делу обещали подготовить в течение двух месяцев.

Ранее Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в аналогичном обращении к МТС.

«Компания Афиша» обращалась в Палату по патентным спорам, чтобы запретить использовать слово «Афиша» в названиях сервисов «Яндекса» и МТС. Как сообщалось ранее, «Яндекс» в ответ обратился в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Компания Афиша».

По данным Роспатента, товарный знак «Афиша» принадлежит ООО «Компания Афиша». Она является создателем одноименных СМИ. «МТС. Афиша» и «Яндекс.Афиша» в качестве товарных знаков Роспатент зарегистрировал в марте и июне 2019 года.