«Яндекс.Такси» восстановил на работе слабослышащего водителя из Уфы

Слабослышащего водителя Салавата Салихова отключили от сервиса «Яндекс.Такси» из-за того, что он не ответил на проверочный звонок. После проведения проверки мужчине принесли извинения и восстановили на работе.

«Те дни, когда у него не было доступа к заказам, будут компенсированы, и сейчас мы говорим о том, что решение уже принято. Сейчас вопрос исключительно в оформлении этой компенсации, мы сейчас решаем, как быстрее это сделать. Таким образом, задолженности перед водителем у сервиса сейчас нет», — привела «Новая газета» сообщение пресс-службы «Яндекс.Такси».

В компании добавили, что все подтверждающие документы уже отправили Салихову и его юристу. Кроме того, с водителем должен лично встретиться представитель сервиса, чтобы еще раз извиниться и обсудить все детали. По словам пресс-службы, для слабослышащих водителей предусмотрена функция обратной связи.

«Понятное дело, что мы просто так не звоним слабослышащим водителям, потому что понимаем причины. У нас есть запрос от водителя именно на обратную связь и есть одно общение поддержки с его представителем. Возможно, какая-то дальнейшая связь была нарушена, и, возможно, был какой-то технический сбой, но в любом случае сегодня вопрос урегулирован», — заверила пресс-служба агрегатора.

В начале октября Салихову заблокировали доступ к заказам в «Яндекс.Такси». Причиной стал проверочный звонок компании, на который мужчина не ответил. После блокировки водитель не смог получить заработанные деньги. Изначально у него на счету было 62 тысячи рублей, но за время простоя сумма уменьшилась до 52 тысяч. В итоге мужчина создал петицию, которую подписали 75 тысяч человек.