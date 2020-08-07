«Яндекс.Такси» стал показывать водителям рейтинг пассажира перед поездкой

Водители, которые работают в сервисе «Яндекс.Такси», теперь могут решать. везти им пассажира или нет, на основе рейтинга. Компания начала тестировать эту новую опцию.

«Рейтинги появились сегодня. Сказали, что будет работать в тестовом режиме», — рассказал агентству Ura.ru один из екатеринбургских таксистов. Собеседник добавил, что теперь он может отказаться от перевозки пассажира с низким рейтингом в неблагополучном районе. Это решение никак не отразится на его личном рейтинге в сервисе.

Екатеринбург стал один из первых городов, где проводят этот эксперимент.

В «Яндекс.Такси» рассказали сайту Е1.ru, что рейтинг пассажира отображается только в водительском приложении «Таксометр» во время приема заказа. Эта информация никогда не появится в публичном доступе. Еще один таксист рассказал, что ставит пассажиру высокую оценку всегда с большим удовольствием, чем низкую. Однако «двойка» может уберечь его коллег от реально опасных людей.

Рейтинг пассажиров складывается на основе последних 40 оценок. Свежие оценки приоритетные. Даже если пассажир когда-то нахватал «единиц» и «двоек», со временем он может реабилитироваться.

Пассажиры могут с февраля узнать свой рейтинг в приложении. Водители же могли все это время только оценивать клиентов.