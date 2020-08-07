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    07 августа 2020, 19:08

    «Яндекс.Такси» стал показывать водителям рейтинг пассажира перед поездкой

    Андрей Иванов

    Водители, которые работают в сервисе «Яндекс.Такси», теперь могут решать. везти им пассажира или нет, на основе рейтинга. Компания начала тестировать эту новую опцию.
    «Яндекс.Такси» стал показывать водителям рейтинг пассажира перед поездкой

    «Рейтинги появились сегодня. Сказали, что будет работать в тестовом режиме», — рассказал агентству Ura.ru один из екатеринбургских таксистов. Собеседник добавил, что теперь он может отказаться от перевозки пассажира с низким рейтингом в неблагополучном районе. Это решение никак не отразится на его личном рейтинге в сервисе.

    Екатеринбург стал один из первых городов, где проводят этот эксперимент.

    В «Яндекс.Такси» рассказали сайту Е1.ru, что рейтинг пассажира отображается только в водительском приложении «Таксометр» во время приема заказа. Эта информация никогда не появится в публичном доступе. Еще один таксист рассказал, что ставит пассажиру высокую оценку всегда с большим удовольствием, чем низкую. Однако «двойка» может уберечь его коллег от реально опасных людей.

    Рейтинг пассажиров складывается на основе последних 40 оценок. Свежие оценки приоритетные. Даже если пассажир когда-то нахватал «единиц» и «двоек», со временем он может реабилитироваться.

    Пассажиры могут с февраля узнать свой рейтинг в приложении. Водители же могли все это время только оценивать клиентов.

    Новости SMI.FM