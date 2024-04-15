Общество 15 апреля 2024, 12:02 «ЯндексНедвижимость»: больше всего в марте подорожали квартиры в новостройках Челябинска

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Аналитики компании «ЯндексНедвижимость» рассказали, что за март 2024 года больше всего поднялись в цене двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска. В список также вошли студии в Новосибирске, одно- и двухкомнатные квартиры в Красноярске и студии в Уфе, написала «Газета.Ru».

Эксперты отметили падение цен за последний месяц на новостройки Калининграда (-4,8%), студии в Воронеже (-4,7%) и трехкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге (-2,5%). Незначительно упали в цене однокомнатные квартиры в Перми и Новосибирске.

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Что касается вторичного рынка, в топ-5 самых подорожавших квартир в марте вошли однокомнатные квартиры Красноярска, говорится в исследовании.