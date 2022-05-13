«Яндекс.Маркет» вслед за Wildberries и Ozon разрешил продавать товары из списка параллельного импорта на своей площадке. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«„Яндекс.Маркет“ вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта», — сказано в материале.

Три крупнейших маркетплейса приняли послабления в правилах для продавцов сразу после того, как 6 мая Минпромторг опубликовал приказ, который разрешает ввоз в РФ без согласия правообладателей нескольких десятков категорий товаров, отметила газета.

Среди таких товаров телефоны, компьютеры, бытовая техника, автомобильные комплектующие, парфюмерия, одежда, обувь и другая продукция.

Как сообщил изданию представитель Ozon, пока конкретной продукции из перечня на площадке нет. Он объяснил это тем, что изучить правовую базу успели не все продавцы. Но он добавил, что у многих есть заинтересованность в этом.

Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию. В список вошла, к примеру, техника Apple. При этом нововведение не окажет влияния на стоимость продукции, уверены экономисты. Также они считают, что производители вряд ли решатся перестать совсем сотрудничать с Россией, поскольку российский рынок обещает стать слишком привлекательным.