«Яндекс» запустит онлайн-тест в рамках «Культурного марафона»

Каждый желающий может принять участие в тестирование на знание истории народов России. Его в рамках культурного марафона проводит «Яндекс». Победителей ждут призы.

Отвечать на вопросы можно будет с 2 ноября по 1 декабря 2020 года. Участники будут читать истории об культуре и обычаях древних народов и вместе с тем разгадывать загадки.

В прошлом году марафоне приняли участие один миллион детей и взрослых, 8320 учителей из 56 регионов страны. Акция проходит при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России. Также проект поддерживают музыкант Илья Лагутенко, основатели всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн, писатель Алексей Сальников и другие.

Что зарегистрироваться на тестирование, нужно пройти по этой ссылке и в специальном окне указать свой электронный адрес.