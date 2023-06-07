Общество 07 июня 2023, 15:27 «Яндекс» запустил в Москве сервис роботакси «Яндекс» в тестовом режиме запустил сервис роботакси в московском районе Ясенево Яндекс

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В московском районе Ясенево начал в тестовом режиме работать сервис роботакси, сообщили «360» представители «Яндекс».

Заказать роботакси можно с семи утра до часа ночи в приложении «Яндекс Go». Первыми протестировать услугу смогут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте проекта. Позже сервис станет доступен и для остальных жителей района.

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Всего в Ясеневе открыли около 40 точек посадки и высадки, к которым может подъехать роботакси. Услуга доступна только для одного пассажира старше 18 лет. Стоимость поездки составит 100 рублей. По закону в машине должен присутствовать водитель-испытатель, который следит за безопасностью.

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