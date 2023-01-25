Общество 25 января 2023, 12:18 «Яндекс» запустил сервис лизинга для таксопарков Unsplash

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Команда «Яндекса» объявила о запуске собственного сервиса лизинга для таксопарков-партнеров. Выгодные условия получат маленькие парки, сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.

В «Яндекс.Такси» сочли успешным эксперимент по лизингу автомобилей и решили расширить количество предлагаемых таксопаркам машин до 10 тысяч. Уточнений по поводу брендов этих автомобилей компания не дала. Известно, что лизинговая компания сосредоточится на поиске машин в сегменте эконом, поскольку рынок такси ждет прежде всего недорогих, надежных и ремонтопригодных моделей.

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Услуги будут оказываться от имени ООО «Флот», учрежденного «Яндексом» в позапрошлом году. В 2022-м «Флот» передал в лизинг около тысячи автомобилей. Их получили таксопарки столицы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В этом году компания закупит машины в объемах, соответствующих спросу парков.

Представитель «Яндекса» отметил, что опыт компании в работе с таксопарками позволит формировать для каждого партнера персональные предложения с учетом рисков и благодаря этому снижать ставку лизинга.