«Яндекс» встал на сторону водителя такси в конфликте с курящей пассажиркой

В конфликте с курящей пассажиркой «Яндекс.Такси» встал на сторону водителя. Ему могут компенсировать ущерб. Об этом «360» рассказали в компании.

«Согласно правилам сервиса „Яндекс.Такси“, курение в салоне автомобиля запрещено. Поэтому мы считаем отказ водителя продолжать данную поездку справедливым», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

«Яндекс» также обратил внимание, что рейтинг у водителя высокий. Совместно с таксопарком будет решен вопрос о компенсации для мужчины. При необходимости компания готова сотрудничать с властями и передать все данные о пассажирке правоохранительным органам.

Таксисты и пассажиры продолжают конфликтовать. На этот раз девушка, которая вызвала «Яндекс.Такси», начала курить в салоне автомобиля. На просьбы водителя прекратить это делать она продолжала затягиваться сигаретой. Тогда сидевший за рулем Алексей Бороботкин начал снимать девушку на видео и пророчить ей славу в интернете.