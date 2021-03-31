Яндекс впервые за 13 лет поменял логотип

Яндекс поменял логотип впервые с 2008 года. Название компании теперь пишется другим шрифтом.

Компания «Яндекс» впервые за много лет поменяла логотип. В новом дизайне изменился шрифт. Новый формат надписи доступен для всех логотипах сервисов компании: «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен». Кроме того, компания изменила поисковую строку в своем браузере — теперь она не повторяет форму стрелы.

«Новая айдентика отражает суть современного „Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов „Яндекса“ общие технологии и общее начало — поиск», — рассказал РБК дизайн-директор Геннадий Лохтин.

Лохтин объяснил, что изменения в дизайне логотипа продиктовано временем и развитием компании. Когда предыдущий логотип компании разрабатывался специалистами, никто не думал, что «Яндекс» начнет доставлять продукты на дом, предоставлять услуги такси и делать беспилотные автомобили.

Изменилась также поисковая строка в одноименном браузере. Теперь она не повторяет форму стрелы.

Впервые логотип компании был создан в 1999 году дизайнерами Студии Лебедева. В 2004 году логотип модернизировали, а через четыре года надпись начали писать на русском, заменив «Яndex». В 2010 году к склоняемым формам логотипа добавили фирменный шрифт.