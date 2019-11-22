«Яндекс» вернет классических «Смешариков»

В 2020 году выйдет новый сезон мультсериала «Смешарики» в формате 2D. Последний раз он выходил в классическом формате 10 лет назад. Вернуть любимый мультик на экраны поможет «Яндекс» — он профинансирует его создание.

«Яндекс» заключил договор о сотрудничестве с Группой компаний «Рикки», которая занимается производством мультфильма. Новые серии классических «Смешариков» начнут выходить в прокат на «КиноПоиск HD» весной 2020 года. Их выпуск продолжат после долго перерыва — последний раз в классическом формате мультик выходил в 2010 году, за исключением некоторых спецпроектов. В новом сезоне будет 52 серии, которые начнут выходить на одном из телеканалов России осенью 2020 года, после премьеры на «Кинопоиск HD». О каком канале идет речь, пока не известно.

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На производство продолжения классических «Смешариков» «Яндекс» потратит большую часть инвестиций. Кроме того, он профинансирует четвертый сезон «Малышариков» — адаптацию мультсериала для самых маленьких зрителей. Его премьера также пройдет на «Кинопоиск HD».

Бренд мультсериала также будет использоваться в различных сервисах «Яндекса, в том числе — в «Алисе», «Яндекс.Учебнике» и «Яндекс.Эфире». Генеральный директор компании Елена Бунина рассказала ТАСС, что «Яндекс» старается создавать интересный, развлекательный и познавательный контент не только для взрослых, но и для детей.

По словам продюсера «Смешариков» Юлии Николаевой, обе компании планируют вместе развивать бренд.

«Именно стратегическое партнерство с „Яндекс“ — крупнейшей технологической компанией России — даст новый вектор развития популярному бренду. „Смешарики“ уже давно стали помощниками родителей в гармоничном развитии ребенка, а диджитал-сервисы „Яндекса“ позволят увеличить эмоциональную вовлеченность разновозрастной аудитории», — сказала она.