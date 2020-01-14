«Яндекс» узнал главные новогодние обещания россиян

Самым частым обещанием, которые давали россияне в новогоднюю ночь, стало бросить курить. К такому выводу пришли эксперты «Яндекса», проанализировав запросы пользователей.

Компания собрала для ТАСС данные о том, какие запросы, связанные с обещаниями, пользователи вбивали перед наступлением Нового года. Варианты оценивались по 100-балльной шкале, исходя из популярности.

Самым популярным запросом стало «бросить курить» — 100 баллов. Судя по этим данным, россияне также обещали «бросить пить» (52 балла), «похудеть» (33), «разлюбить человека» (21). Это запросы-лидеры, чуть реже пользователи собирались «начать бегать», «Перестать нервничать», «медитировать», «начать зарабатывать», «перестать ревновать» и «отказаться от сладкого».

«Яндекс» также проанализировал, какие рецепты искали пользователи чаще всего на новогодних выходных. Лидерами оказались оливье, «Мимоза», блины, сельдь под шубой и суп-солянка. Часто россияне просто спрашивали, как заказать готовую еду или продукты на дом.

Поисковик, кроме того, посчитал, какими гаданиями интересовались пользователи 6 января. Самыми популярными запросами гаданий в этот день стали на кофейной гуще, на картах, на воске, по «Книге Перемен» и на рунах.

Пользователи также спрашивали у «Яндекса», когда наступят Рождество и Пасха и когда выходить на работу.