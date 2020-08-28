«Яндекс» списал у челябинца 8 тысяч рублей за поездки на скорости в 3 тысячи км/ч. Виноваты мошенники

За ночь у челябинца списали 8 тысяч рублей за поездки, которые он не совершал. Речь идет о компании «Яндекс.Такси», но в списывании денег виноваты мошенники.

Удивительную историю челябинец рассказал Ura.ru. Мужчина проснулся утром и увидел, что произошло списание денег с карты, привязанной к аккаунту в «Яндекс-такси».

По словам мужчины, деньги списали за три поездки по Волгограду. Но в это время мужчина спал и такси не пользовался. Отмечается, что такси якобы на скорости три тысячи километров в час такси преодолело 153 километра за три минуты. После чего челябинец оставил чаевыми крупную сумму.

В результате пострадавший отправил запрос в компанию «Яндекс.Такси». Выяснилось, что в списании денег виноваты мошенники. Также в компании заявили, что вернут челябинцу деньги.

О новом способе мошенничества недавно рассказала Анастасия Попова. Журналистка предупредила, что в Европе мошенники изображают семью туристов, которую ограбили. Сначала злоумышленники дают сфотографировать свои водительские права потом диктуют телефонный номер —все это помогает войти в доверие. После просят денег в долг и обещают потом перевести их на карту. А потом пропадают.