«Яндекс» подтвердил возможность продажи сервисов «Дзен» и «Новости»

Представители «Яндекса» подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». По их словам, компания намерена сосредоточиться на развитии других своих бизнесов, написал ТАСС.

«Yandex N.V. сегодня подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, включая продажу, для своего сервиса агрегирования новостей и информационно-развлекательной платформы „Дзен“», — заявили в «Яндексе».

Говоря о перспективах, представители компании уточнили, что «Яндекс» заинтересован в развитии направлений и продуктов, связанных с технологиями, включая поиск, рекламу, самостоятельное вождение и облачные сервисы.

Еще одна сфера интересов — в развитии транзакционных сервисов, в том числе услуг по вызову, электронной коммерции, видео-, аудио- и потокового вещания.

О планах «Яндекса» продать сервисы «Новости» и «Дзен» 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Основным претендентом на информационные платформы они назвали холдинг VK.