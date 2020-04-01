«Яндекс»: почти все москвичи остались дома на самоизоляции

Индекс самоизоляции в российской столице утром 1 апреля составил 3,6 балла. Это значит, что многие жители Москвы остались дома и соблюдают карантин.

Об этом говорят данные «Яндекса». Цель этого исследования — узнать, сколько человек соблюдают режим изоляции. Всего в шкале агрегатора пять пунктов. 0 означает, что на улице много людей, 5 говорит о том, что «все сидят по домам». Компания фиксирует обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса» для расчета индекса.

По данным на 1 апреля, лучше всего среди городов-миллионников режим изоляции соблюдают жители Воронежа (4,7), Санкт-Петербурга (4,6) и Нижнего Новгорода (4,6). Хуже всего с дисциплиной пока во Владивостоке. Там индекс составляет 2,9.

В Москве, Московской области и ряде других регионов действует режим самоизоляции. Это значит, что люди должны оставаться дома. Таким образом снижается риск заразиться коронавирусом. Россияне могут выходить за продуктами, в аптеку или погулять с собакой. Ограничения не действуют и на тех, кто вынужден ходить на работу.

Тем временем в Москве уже создали приложение по контролю за соблюдением карантина.