«Яндекс» переименовал банк «Акрополь» в «Яндекс. Банк»

«Яндекс» переименовал купленный летом банк «Акрополь» в АО «Яндекс. Банк». Это следует из материалов финансовой организации на сайте ФНС. Новое название банк получил с 28 сентября.

Данные о переименовании банка «Интерфаксу» подтвердила пресс-служба «Яндекса» от лица КБ «Акрополь» АО.

«Права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания», — отметили в пресс-службе компании.

«Яндекс» закрыл сделку по покупке 100% банка «Акрополь» в середине июля. Ее сумма составила 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов рублей составляет премия к капиталу за приобретение кредитной организации.

Интернет-компании в результате сделки перешла банковская лицензия. Она позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

На продаваемые в России гаджеты с 1 января 2022 года будут предустанавливать поисковик «Яндекса». Изменения внесли в распоряжение Кабинета министров, которое приняли в конце июля 2021 года. Закон, который предусматривает предустановку отечественного программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV, действует в России с 1 апреля.