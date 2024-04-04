Эксклюзив 04 апреля 2024, 11:05 «Яндекс» объяснил пугающий ответ «Алисы» на вопрос о Маше из мультика «Яндекс»: «Алиса» зачитала ответ о сущности Маши из мультика с сайта с фанфиками Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Умная колонка «Алиса» некорректно ответила на вопрос про героиню мультфильма «Маша и медведь», но сейчас она так больше не отвечает. В пресс-службе «Яндекс» объяснили «360», что алгоритмы гаджета иногда собирают сведения с других ресурсов.

«Для части вопросов, на которые „Алиса“ не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. Ответ про героиню мультфильма „Маша и Медведь“ "Алиса" зачитала с сайта с фанфиками, о чем она сообщила в своем ответе», — заявил представитель «Яндекса».

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Во время выступления перед депутатами Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина показала видео, на котором устройство отвечает на вопрос, почему Маша из мультфильма живет в лесу одна.

«Алиса» рассказала теорию о том, что Маша — призрак убитой девочки. По этой причине она живет без родителей и не растет, а также ее видят только животные. Более того, из ответа «Алисы» можно узнать, что Машу убил медведь, именно поэтому она его мучает.

Митянина выразила беспокойство после такого ответа. Она считает, что из-за таких объяснений последствия для детей могут быть непредсказуемыми.