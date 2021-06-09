«Яндекс» объяснил сбои при заказе такси

Сбой в работе сервиса «Яндекс.Gо» произошел по техническим причинам. Сейчас они устранены и все работает в штатном режиме, заявил «360» представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Алексей Бирюков.

«По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через „Яндекс.Go“. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства», — добавил он.

Пик жалоб пользователей пришелся на 18:30. Чаще всего с трудностями сталкивались жители Москвы и Санкт-Петербурга. По данным Downdetector, 85% пользователей заявили о проблеме со входом на сайт, у 15% не работала почта.

Многие не могли вызвать машину. При попытке сервис мог сначала показывать стоимость гораздо ниже, чем предлагалось в другие дни, а затем снова зависал.

В мае сбой произошел в работе стримингового сервиса «Яндекс.Музыка». Пользователи пожаловались, что не могут включить ни один трек. Трудности наблюдались и в работе поисковика. Некоторые не могли зайти в свою почту. Неделей ранее проблемы возникли у «Яндекс.Денег».