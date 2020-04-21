«Яндекс» не станет убирать сообщения в навигаторе из-за «виртуальных митингов»

Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС.

Мы не станем закрывать «Разговорчики», так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, — необходимая часть навигационного сервиса Пресс-служба «Яндекса».

Однако собеседники подчеркнули, что этот сервис предназначен для информирования пользователей о текущей дорожной ситуации — как и другие обозначения на карте. «Яндекс» подчеркнул, что их приложения не могут быть площадками для выражения мнения по политическим вопросам. В пресс-службе отметили, что в компании трудятся более 10 тысяч человек — у каждого из них свои взгляды и предпочтения. Однако они работают над общей целью — созданием сервисов, которые ежедневно помогают людям.

«Мы делаем сервисы для всех, поэтому более 20 лет назад мы договорились строить „Яндекс“ вне политики, на этом же принципе основаны наши сервисы и правила их модерации» — заключили в пресс-службе.

Жители разных городов России устроили «виртуальный митинг» 20 апреля. Они начали оставлять десятки сообщений вокруг городских администраций. Люди требовали от власти ввести режим ЧС в стране, либо снять ограничения из-за коронавируса. Они рассказывали, что остались без работы, и теперь денег не хватает не только на кредиты и ипотеку, но и на еду. В пресс-службе «Яндекса» отметили, что будут удалять все сообщения, которые не связаны с дорожной ситуацией. То же самое ждет и послания, которые могут оскорбить аудиторию, разжечь споры или спровоцировать агрессию.

20 апреля россияне провели не только виртуальные митинги — во Владикавказе жители вышли на улицы, утверждая, что коронавирус не опасен. Однако борьба за снятие ограничений может дать обратный эффект — из-за нарушения правил самоизоляции и отказа от социальной дистанции COVID-19 заболеют больше человек, а значит, меры снимут не скоро.