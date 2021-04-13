«Яндекс» не согласился с обвинениями ФАС в дискриминации других сервисов

«Яндекс» намерен отстаивать свою позицию в деле о дискриминации других сервисов. Компания не согласна с обвинением в ограничении конкуренции, сообщил ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

В «Яндексе» подчеркнули, что обогащенные ответы на поиске являются мировой практикой и расширенные ответы пользователям дают все поисковики.

«Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров», — уточнили в компании.

Ранее ФАС уличила «Яндекс» в недобросовестной конкуренции. Специалисты ведомства установили, что компания создает дискриминационные условия на рынке интернет-поиска вопреки вынесенному антимонопольным ведомством предупреждению.

Эксперты изучат, по каким правилам сервисы «Яндекса» оказываются в приоритете поисковой выдачи и каковы последствия подобной практики. В случае подтверждения нарушений и ограничений со стороны «Яндекса» компании грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.