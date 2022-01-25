«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы студентов

Ко Дню студента, который отмечается 25 января, «Яндекс» составил список самых популярных поисковых запросов учащихся. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным сайта «ПолитЭксперт», самые частые запросы от студентов: «кому положена социальная стипендия» и «как получить и пополнить социальную карту студента».

Также было много запросов на тему экзаменов, например, «кто может оценивать на демонстрационном экзамене», «как сдать экзамены, если ничего не знаешь» и «под какую пятку класть пятак перед экзаменом».

Еще одна популярная категория запросов — это тема поиска работы.