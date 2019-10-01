«Яндекс» назвал самую популярную песню у россиян

Российские пользователи чаще всего в поисковой строке «Яндекса» вводили запрос на текст украинской песни «Плакала». К такому выводу пришли специалисты компании, основываясь на проведенном исследовании.

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«Яндекс» собирал статистику в течение года начиная с 27 сентября 2018-го. Все запросы пользователей оценивались по шкале в 100 баллов. Если текст композиции искали большое количество раз, то и рейтинг песне ставили соответствующий.

Хит группы Kazkа под названием «Плакала» получил максимальный балл и занял первое место в списке поисковика, сообщил ТАСС. На второй строчке оказалась песня Rauf & Faik «Детство», которая набрала всего 36 пунктов. Сразу за ней с 29 баллами идет Тима Белорусских со своей «Незабудкой».

Замыкает пятерку лидеров «Юморист» от Face с небольшим отрывом от предыдущего исполнителя — 24 балла. Также в рейтинге можно увидеть и Артура Пирожкова, композиция «Зацепила» получила 17 пунктов.

Кроме песен «Яндекс» проверил и данные поисковых запросов москвичей о концертах музыкальных групп. Оказалось, что жители столицы больше всего интересовались выступлениями Rammstein. Немецкие исполнители получили наивысшие 100 баллов. Пользователи выделили еще группы «Ленинград», Metallica и «Руки Вверх».