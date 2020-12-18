«Яндекс» назвал главные слова уходящего года

«Яндекс» на основе данных поисковых запросов составил рейтинг главных слов уходящего года. В него вошли те слова, которые пользователи запрашивали в три раза чаще, чем в прошлом году.

Главными словами 2020 года стали: карантин, пропуск и конституция. Запросы пользователи вводили на фоне пандемии COVID-19, когда объявляли в России карантин, а в Москве действовала пропускная система. Третье слово появилось благодаря голосованию за принятие поправок в Конституцию летом этого года.

«Яндекс» также составил рейтинг самых популярных слов за последние десять лет, пишет РИА ФАН. В прошлом году люди чаще искали такие слова, как «рецессия», «постирония» и «люстрации». В 2018 году популярными словами стали «каршеринг», «сквиши» и «слайм».

Оксфордский словарь ежегодно составляет рейтинг популярных слов, но для 2020 года, сообщила «Газета.ru», лингвистам пришлось выпустить целый отчет, в котором они проанализировали феноменальные языковые изменения. Ученые разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события.