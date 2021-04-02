«Яндекс» научил браузер переводить текст на картинке

«Яндекс» добавил в браузер перевод надписей, изображенных на картинках. Воспользоваться функцией можно прямо на страницах сайтов с помощью одного клика, рассказали TJ в «Яндексе».

«Браузер давно умеет переводить тексты, но этого «бывает мало»: на картинках размещают важную информацию вроде анонсов или распродаж. Языковой барьер мешает людям познавать новое, ограничивая их контентом на родном языке. Одна из задач команды Браузера — помочь людям преодолеть этот барьер, чтобы они комфортно чувствовали себя на любых сайтах», — пояснил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Новая функция стала взаимодействием технологий «Яндекс.Переводчика» и компьютерного зрения. Сначала «браузер» находит картинки и выделяет на них текст, затем информацию передает «Переводчику». Перевод доступен на более чем 90 языков.

Картинки на странице можно перевести все сразу, либо по одной.

В компании отметили, что в прошлом году функция перевода текст с картинки стала самой запрашиваемой.

Ранее Яндекс впервые за 13 лет поменял логотип. Новый формат надписи доступен для всех логотипах сервисов компании.