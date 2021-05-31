«Яндекс» намерен купить интернет-магазин одежды KupiVIP

Компания «Яндекс» покупает интернет-магазин одежды KupiVIP. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС. Стороны не разглашают сумму сделки.

В компании пояснили, что сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров, сообщило РИА «Новости». Это произойдет благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP.

«Маркет» и KupiVIP первое время будут работать и развиваться параллельно, но постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом. Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе «Яндекса», уточнила пресс-служба компании.

Магазин также подключится к «Яндекс Плюсу». Пользователи смогут забирать заказы в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против российских СМИ, компаний и граждан. В этот список вошла и компания «Яндекс».