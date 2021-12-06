«Яндекс.Музыка» назвала самого популярного исполнителя года

Самыми популярными исполнителями на стриминговом сервисе «Яндекс.Музыка» в этом году стали певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн. Однако самой прослушиваемой песней стал трек группы HammAli & Navai «Птичка».

Ежегодно сервис «Яндекс.Музыка» подводит итоги года и выделяет самых популярных исполнителей, а также самую прослушиваемую песню.

«По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, стал Моргенштерн. Самой прослушиваемой песней года стал трек «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai», — рассказали в «Яндекс.Музыке».

В этом году впервые на рейтинг повлиял международный песенный конкурс Евровидение. В течение нескольких месяцев лидером чартов сервиса была итальянская группа Maneskin с композициями Beggin, Zitti e Buoni, I Wanna Be Your Slave.

В «Яндекс.Музыке» отметили, что в 2021 году пользовали доверялись сервису и подбирали треки с помощью функции рекомендаций. Больше половины всех прослушиваний приходится на персональный поток «Моя волна» и умные плейлисты.

Становятся популярнее подкасты. В середине прошлого года за подкастами проводили в среднем 116 минут, в этом году — больше трех часов. А самой прослушиваемой аудиокнигой пользователей стал научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна».

В музыке популярность набирает фолк-рэп — поджанр хип-хопа, для которого характерны тяжелые глубокие басы и умышленно испорченный звук.

Итоги года может посмотреть каждый пользователь в разделе «Это был мой 2021».