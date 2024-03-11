Общество 11 марта 2024, 16:33 «Яндекс»: мясо и творог стали самыми популярными у россиян начинками для блинов

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Самой популярной начинкой для блинов в Масленичную неделю у россиян стала мясная. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками «Яндекса».

Второй по популярности начинкой стала творожная, третье место досталось сыру. Далее идут по очереди: икра, ветчина, грибы и курица. Замыкают топ-10 масленичных начинок рыбная, печеночная и яблочная.

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Отличаются у россиян и рецепты теста. Большинство предпочитают делать его на молоке, потом идет кефир, а на третьем месте — вода.

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