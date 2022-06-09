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    09 июня 2022, 20:41

    «Яндекс. Карты» перестанут показывать границы стран на обзорной карте мира

    Дарья Бунякова

    Сервис «Яндекс. Карты» больше не будет отображать границы государств на обзорной карте мира. Акцент решили сместить на природные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    «Яндекс. Карты» перестанут показывать границы стран на обзорной карте мира

    Как отметили в пресс-службе, чаще всего пользователи используют «Яндекс. Карты», чтобы найти определенную организацию или место, а также для выбора общественного транспорта и автомобильных маршрутов.

    «В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — привел ТАСС заявление компании.

    При этом обновление затронет как веб-версию «Яндекс. Карт», так и мобильное приложение сервиса. В компании подчеркнули, что задачей сервиса является отображение окружающего мира. В связи с этим на карте решили показывать горы, реки, линии полярных кругов и другие характерные объекты.

    Все изменения будут появляться в «Яндекс. Картах» постепенно. Точную дату начала запуска нововведений пока не сообщили.