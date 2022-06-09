«Яндекс. Карты» перестанут показывать границы стран на обзорной карте мира

Сервис «Яндекс. Карты» больше не будет отображать границы государств на обзорной карте мира. Акцент решили сместить на природные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, чаще всего пользователи используют «Яндекс. Карты», чтобы найти определенную организацию или место, а также для выбора общественного транспорта и автомобильных маршрутов.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — привел ТАСС заявление компании.

При этом обновление затронет как веб-версию «Яндекс. Карт», так и мобильное приложение сервиса. В компании подчеркнули, что задачей сервиса является отображение окружающего мира. В связи с этим на карте решили показывать горы, реки, линии полярных кругов и другие характерные объекты.

Все изменения будут появляться в «Яндекс. Картах» постепенно. Точную дату начала запуска нововведений пока не сообщили.