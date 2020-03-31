«Яндекс» изучил, как в России соблюдают самоизоляцию

Специалисты определили индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Оценка пять — высшая.

Лучше всего самоизолируются жители Нижнего Новгорода. Там уровень соблюдения режима оценили в 3,7 балла. Далее следуют Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов и Пермь с индексом 3,5.

В Москве показатель достиг 3,4.