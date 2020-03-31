    31 марта 2020, 13:58

    «Яндекс» изучил, как в России соблюдают самоизоляцию

    Ольга Ситникова

    Российская транснациональная компания «Яндекс» проанализировала соблюдение режима самоизоляции в крупных городах России. Об этом сообщил сайт RT.
    «Яндекс» изучил, как в России соблюдают самоизоляцию

    Специалисты определили индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Оценка пять — высшая.

    Лучше всего самоизолируются жители Нижнего Новгорода. Там уровень соблюдения режима оценили в 3,7 балла. Далее следуют Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов и Пермь с индексом 3,5.

    В Москве показатель достиг 3,4.