«Яндекс» изучил, как в России соблюдают самоизоляцию
Российская транснациональная компания «Яндекс» проанализировала соблюдение режима самоизоляции в крупных городах России. Об этом сообщил сайт RT.
Специалисты определили индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Оценка пять — высшая.
Лучше всего самоизолируются жители Нижнего Новгорода. Там уровень соблюдения режима оценили в 3,7 балла. Далее следуют Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов и Пермь с индексом 3,5.
В Москве показатель достиг 3,4.