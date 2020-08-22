facebook_pixel
    22 августа 2020, 11:26

    «Яндекс» изменил лого в честь Дня флага России

    Андрей Иванов

    В честь Дня флага России дизайнеры «Яндекса» изменили логотип рядом с поисковой строкой. Они добавили к знаменитой букве «Я» «развевающиеся на ветру» HTML-коды в цветах российского триколора.
    «Яндекс» изменил лого в честь Дня флага России

    Если кликнуть по обновленному логотипу, то поисковик приведет на первую страницу по запросу «День флага России». Здесь логотип уже привычный.

    Праздник День флага России отмечается 22 августа с 1994 года. 29 лет назад Верховный Совет РСФСР постановил считать Национальным флагом России исторический флаг — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. Согласно самой распространенной версии, белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность, безупречность и целомудрие, а красный - мужество, смелость, великодушие и любовь.

    До революции белый считали цветом свободы, синий — Богородицы и красный — символа державности.

    Новости SMI.FM