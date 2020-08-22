«Яндекс» изменил лого в честь Дня флага России

В честь Дня флага России дизайнеры «Яндекса» изменили логотип рядом с поисковой строкой. Они добавили к знаменитой букве «Я» «развевающиеся на ветру» HTML-коды в цветах российского триколора.

Если кликнуть по обновленному логотипу, то поисковик приведет на первую страницу по запросу «День флага России». Здесь логотип уже привычный.

Праздник День флага России отмечается 22 августа с 1994 года. 29 лет назад Верховный Совет РСФСР постановил считать Национальным флагом России исторический флаг — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. Согласно самой распространенной версии, белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность, безупречность и целомудрие, а красный - мужество, смелость, великодушие и любовь.

До революции белый считали цветом свободы, синий — Богородицы и красный — символа державности.