Общество 25 ноября 2022, 03:51 «Яндекс» начнет скрывать в поиске фейковые скидки на товары «Известия»: фейковые скидки скроют в поиске «Яндекс» РИА «Новости»

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Компания «Яндекс» начала проверять скидки в поиске по товарам. Теперь покупателю будут показывать информацию о скидке только в том случае, если продавец до этого не поднимал цену для создания иллюзии выгодного предложения. Об этом написали «Известия».

Теперь магазины будут передавать информацию о скидках, чтобы она появлялась при поиске товаров. Но перед этим сведения проверит специальный алгоритм, который проведет анализ цен на товар за минувшие два месяца.

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«Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, ее добавят в карточку товара», — объяснили в компании.

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К тому же, рядом со скидкой укажут, что она прошла проверку. Также покупателям будет доступна информация о том, на сколько процентов снизилась стоимость товара.

«Яндекс Маркет» ранее сообщил о выкупе оставшиеся в России 20 миллионов товаров IKEA. Распродажу товаров на маркетплейсе проведут до конца текущего года.