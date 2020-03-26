«Яндекс» бесплатно поможет врачам и соцработникам

Компания «Яндекс» запустила программу помощи медицинским и социальным службам в борьбе с коронавирусом. В рамках проекта «Помощь рядом» фирма будет бесплатно перевозить сотрудников, лекарства, тесты и продукты питания.

Специально для этого проекта «Яндекс» сформирует отдельный автопарк из тысяч автомобилей. Сперва он начнет работать в Москве и Казани.

Стартовый бюджет программы составляет 250 миллионов рублей. Фирма пообещала, что назовет партнеров проекта позже. Об этом TJ рассказал гендиректор группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож.

Мы в «Яндексе» готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом Аркадий Волож.

По последней информации, в России заболели 840 человек. Большая часть случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировали в Москве — 546 пациентов. Из них 15 человек выздоровели, еще двое — скончались. Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. Власти столицы призвали москвичей оставаться дома и напомнили, что эти выходные не для развлечений.