ЯНАО стал регионом с самым большим разрывом между богатыми и бедными

ЯНАО стал регионом России с самым большим разрывом доходов между богатой и бедной частями населения. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Доходы между богатыми и малообеспеченными жителями региона разнятся более чем в 10 раз. Это самый большой показатель по России, средняя разница составляет 8,5 раза.

Исследование показало, что наиболее обеспеченные 20% населения получают в среднем 236,6 тысячи рублей в месяц, наименее обеспеченные — в среднем 22,7 тысячи рублей.