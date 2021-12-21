Ян Непомнящий сыграет в шахматы с Владимиром Потаниным

Конец года — это всегда время подведения итогов, презентации планов и красивых историй. В шахматах такой станет матч между лидерами в своих сферах — вице-чемпионом мира Яном Непомнящим и крупнейшим бизнесменом, меценатом — президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Уникальная партия начнется 24 декабря в 15:15.

«Бизнес похож на шахматы — это тоже противостояние соперников, мысли. Мне нравится соперничать с сильнейшими в своем деле, потому что у них есть чему поучится. И в этом смысле возможность сыграть шахматную партию с Яном Непомнящим для меня большая удача», — отметил Владимир Потанин.

Будет ли у матча интрига? В истории шахмат были случаи, когда успешные люди из разных сфер совершали сенсации. Так, Арнольд Шварценеггер и Вуди Харрельсон в конце прошлого века добивались ничьи с Гарри Каспаровым. К слову, у Владимира Потанина есть солидный шахматный бэкграунд — он играл за команду МГИМО в межвузовских соревнованиях в 70-е, когда их уровень был без преувеличения высочайшим. Матч Непомнящего и Потанина покажут сайт и аккаунт «Матч ТВ» во «ВКонтакте», а также шахматный портал Crestbook.com. Все тонкости комбинаций на шахматной доске объяснят в прямом эфире именитые гроссмейстеры Сергей Шипов и Эльмира Мирзоева.

Красивая история в определенной мере станет напутствием для Яна Непомнящего перед новым испытанием. Всего ничего прошло после окончания матча за звание чемпиона мира, в котором Ян не смог отобрать шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена. А уже 25 декабря оба лидера начнут борьбу на чемпионате мира по рапиду и блицу, который примет Варшава.

Если говорить об итогах года, то сам факт победы Непомнящего весной в турнире претендентов и участие в чемпионском матче — это успех. Сотрудничество сильнейшего шахматиста России и «Норникеля» началось в период подготовки к нему. «Я благодарен компании «Норникель» за то, что она обратил внимание и на шахматы, и на мою персону, помогла мне в подготовке, — отмечал Непомнящий.

Продолжая тему итогов шахматного года, отметим, что «Норникель» поддержал летний Кубок мира в Сочи. Именно этот турнир стал первым масштабным по числу участников шахматным офлайн-событием с начала пандемии. А если говорить о планах, то компания стала генеральным партнёром FIDE по развитию детских и юношеских шахмат. Зная, как на протяжении многих лет «Норникель» системно помогает Федерации хоккея России, Российскому футбольному союзу, Федерации кёрлинга России, Ночной хоккейной лиги, создаёт спортивную инфраструктуру в регионах, можно отметить, что шахматы в этом году одержали важную стратегическую победу.