    16 января 2020, 17:22

    Ямальцы возмутились из-за огромных очередей в городской администрации

    Ирина Нагайникова

    Жители Ноябрьска возмутились в соцсетях из-за огромных очередей на прием в отдел реализации жилищных программ Департамента имущественных отношений (ДИО). Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Установите электронную очередь, как в банках, — написал местный житель в соцсети. — Не издевайтесь над людьми, 21 век на улице».

    Городская администрация объяснила наплыв посетителей началом заявочной кампании программ переселения из ЯНАО. По словам представителей городского ДИО, такая ситуация складывается из года в год.

    «Участники программ переселения, а это как правило пенсионеры, считают, что на их очередность при формировании списка получателей может повлиять то, когда они начали участие в заявочной кампании», — отметили в горадминистрации.

    Тем не менее, в ведомстве уверили, что очередность зависит от подачи только самого первого заявления. Более того, подать заявление можно по электронной почте.

    Пресс-служба мэрии сообщила, что вопрос о внедрении электронной очереди рассматривается.

    Отмечается, что подать заявление можно в период с 1 января по 1 июля. В ДИО заверили, что уже к марту очередей к ним, как правило, не остается.