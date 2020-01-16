Ямальцы возмутились из-за огромных очередей в городской администрации

«Установите электронную очередь, как в банках, — написал местный житель в соцсети. — Не издевайтесь над людьми, 21 век на улице».

Городская администрация объяснила наплыв посетителей началом заявочной кампании программ переселения из ЯНАО. По словам представителей городского ДИО, такая ситуация складывается из года в год.

«Участники программ переселения, а это как правило пенсионеры, считают, что на их очередность при формировании списка получателей может повлиять то, когда они начали участие в заявочной кампании», — отметили в горадминистрации.

Тем не менее, в ведомстве уверили, что очередность зависит от подачи только самого первого заявления. Более того, подать заявление можно по электронной почте.

Пресс-служба мэрии сообщила, что вопрос о внедрении электронной очереди рассматривается.

Отмечается, что подать заявление можно в период с 1 января по 1 июля. В ДИО заверили, что уже к марту очередей к ним, как правило, не остается.