Ямальцы открыли студию мыловарения благодаря поддержке губернатора

В селе Мужи (ЯНАО) открыли студию мыловарения. Это удалось сделать благодаря гранту от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Реализацией проекта занимался творческий союз совета ветеранов и специалистов Центра досуга и народного творчества. Представленный губернатору проект носил название «Творческий союз по мыловарению Хобби Soap для пожилых людей».

Создатели проекта получили от правительства 500 тысяч рублей. На эти деньги закупили все необходимые для мыловарения материалы.

Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал в своих соцсетях, что участники студии уже приступили к творчеству. Самодельное мыло планируют продавать на местных мероприятиях, а вырученные деньги отправлять на помощь нуждающимся пенсионерам.