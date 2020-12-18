Ямальцев спасли со льдины в Карском море. Они лишились снегохода и попали в трещину

Ямальцы, которых спасли моряки судна «Александр Санников», находятся под наблюдением врачей. В скором времени их отправят на вертолете домой. Об этом сообщили в компании «Газпром нефть», которой принадлежит ледокол.

Местные жители передвигались по льду Обской губы на снегоходе и попали в трещину. Снегоход утонул, а ямальцы смогли взобраться на льдину.

«После поступления в „Газпром нефть-Ямал“ информации о попавших в беду местных жителях экипаж ледокола, дежурившего в районе терминала „Ворота Арктики“, немедленно приступил к спасательной операции: определил предполагаемое место нахождения пострадавших и их поиска. Уже через два часа людей удалось найти и поднять на борт судна», — рассказали в пресс-службе компании.

Высокотехнологичный ледокол «Александр Санников» специально построен по заказу «Газпром нефти» для обеспечения бесперебойной круглогодичной отгрузки нефти с Новопортовского месторождения.

Накануне «Газета.ru» сообщила, что на Волге в ледовый плен попали шесть кораблей. На помощь кораблям пришел ледокол «Георгий Седов».

В среду, 16 декабря, на Балтийком заводе заложили новый атомный ледокол «Чукотка», сообщило ИА Nation News. Заказчиком стал Росатом. Сейчас на Балтийском заводе, помимо ледокола «Чукотка», на разных этапах строительства находятся универсальные атомные суда проекта 22220 «Сибирь», «Урал» и «Якутия».