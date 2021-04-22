Ямальцам выплатят «чумовой капитал» за третьего ребенка

Ямальские депутаты приняли закон о поддержке молодых семей кочевников, которым будут предоставлять так называемый чумовой капитал. В этот комплект будут входить вещи, которые нужны для постройки жилища. Стоимость одного комплекта составит более полумиллиона рублей, сообщили на сайте Заксобрания ЯНАО.

Такую инициативу для поддержки коренных малочисленных северных народов выдвинул губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В «чумовой комплект» войдут шесты, нюки из оленей и брезента, ездовые нарты и обрезные доски, а также печь.

Получить такой капитал смогут молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни. Он будет предоставляться семьям, в которых с 1 января текущего года родился третий ребенок или же был усыновлен. Возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет, сообщило Ura.ru.

«Чумовой капитал» поможет семьям в тундре реализовать такие же права, как у горожан, то есть обеспечить семью жильем. Об этом писала «Газета.ru».

Артюхов ранее заявил, что Ямал готов стать пилотным субъектом для внедрения нового механизма инфраструктурных кредитов, о котором в своем послании говорил президент РФ Владимир Путин.