Ямальцам рассказали, куда жаловаться на испорченные продукты

Представители Роспотребнадзора объяснители жителем Ямала, куда обращаться в случае покупки товара ненадлежащего качества. Об этом написал «Ямал-Медиа».

По словам заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе Евгения Карташова, для возврата денег за товар в случае отсутствия чека не нужно оставлять никаких письменных заявлений. Чаще всего, администрация магазина вернет деньги без всяких проблем.

«Отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа потребителю в удовлетворении его требований», — сказал он.

В том случае, если администрация отказывает в возврате денег, в первую очередь необходимо оставлять запись в книге жалоб и предложений, а дальше обращаться в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства помогут составить претензию. В случае, если и она не поможет, потребитель может подать в суд.

«Потребитель имеет право еще на возмещение 50-процентного штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке его требований, морального вреда и неустойки, если не последовало ответа на претензию», — резюмировал Карташов.