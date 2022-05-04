Ямальца приговорили к 2 месяцам тюрьмы за незаконную рыбалку

Суд ЯНАО приговорил жителя села Катравож к двум месяцам лишения свободы за незаконный улов 30 экземпляров рыбы. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал уральской транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, обвиняемый незаконно выловил из реки Обь 30 экземпляров рыбы «Чир» и принес государству ущерб на сумму более 109 тысяч рублей. Место, где производилась рыбалка, является местом нереста и местом миграционного пути рыбы.

Ямальцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два месяца в исправительной колонии строгого режима.