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    04 мая 2022, 16:54

    Ямальца приговорили к 2 месяцам тюрьмы за незаконную рыбалку

    Оксана Лавнюженко

    Суд ЯНАО приговорил жителя села Катравож к двум месяцам лишения свободы за незаконный улов 30 экземпляров рыбы. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал уральской транспортной прокуратуры.

    По информации надзорного ведомства, обвиняемый незаконно выловил из реки Обь 30 экземпляров рыбы «Чир» и принес государству ущерб на сумму более 109 тысяч рублей. Место, где производилась рыбалка, является местом нереста и местом миграционного пути рыбы.

    Ямальцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два месяца в исправительной колонии строгого режима.