Ямальца осудили за убийство собутыльника

В ЯНАО перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в конце мая в Яр-Сале. Между подсудимым и его знакомым вспыхнула пьяная ссора, в ходе которой мужчина стукнул своего оппонента стулом по голове, а потом задушил, связав руки и накинув на шею веревку.

Следующие девять лет злоумышленник проведет в колонии строгого режима.