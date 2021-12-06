Ямальского полицейского наградили за спасение семьи из пожара

В ЯНАО наградили сотрудника полиции, который спас местных жителей из горящего дома. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Полицейского наградили медалью губернатора Ямала Дмитрия Артюхова «За мужество и самоотверженность». В декабре прошлого года страж правопорядка спас из огня трех детей и их мать. После произошедшего мужчина попал в больницу с обмороженными стопами и множественными порезами. Он не успел обуться и стоял босиком в снегу, спасая людей.