Ямальского бизнесмена осудят за укрытие от налогов 800 млн рублей

В Новом Уренгое перед судом предстал предприниматель, которого обвинили в сокрытии от налогов около 800 миллионов рублей. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональный Следком.

Бизнесмена задержали в июне этого года. По версии следствия, с весны 2018 по октябрь 2019 года он скрыл более 84,5 миллиона рублей от налоговиков. Также его подозревают в других налоговых преступлениях. Нанесенный государству ущерб оценивают более чем в 700 миллионов рублей.