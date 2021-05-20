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    20 мая 2021, 19:05

    Ямальский рыбак отработает 120 часов за пойманную краснокнижную рыбу

    Артур Блянихов

    На Ямале осудили жителя Горнокнязевска, которого обвинили в незаконной добыче особо ценной рыбы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на окружную прокуратуру.

    В ведомстве рассказали, что мужчина выловил из Оби сибирского осетра, который занесен в Красную книгу России. Ловля этой рыбы запрещена.

    «Судом с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ», — уточнили в прокуратуре.