Ямальский рабочий использовал ковш экскаватора как палку для селфи. Видео

Изобретательный оператор экскаватора по имени Александр рассказал региональным СМИ, что набрал в ковш песка, чтобы телефон не упал, после чего аккуратно приладил устройство и заснял себя.

Это не первый случай, когда ковш экскаватора используется ямальскими рабочими не по прямому назначению. По данным информагентства, сотрудники одного из предприятий решили покружиться в ковше как на карусели и поделились своими впечатлениями в соцсетях.