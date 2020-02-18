Ямальский поселок остался без оборудованного морга

По данным информагентства, жители поселка попросили главу Ямальского района Андрея Кургаевского решить вопрос с новым моргом. Он пообещал разобраться в проблеме. В районной администрации заверили, что возможные варианты прорабатываются с профильными ведомствами.

В свою очередь в окружном департаменте здравоохранения рассказали, что в 2012 году власти намеревались отправить восемь мобильных моргов в отдаленные поселки Ямальского, Красноселькупского, Шурышкарского, Приуральского и Тазовского районов.

Изначально планировалось отправить один из комплексов в Мыс Каменный, но на тот момент там было приспособлено помещение для судмедэкспертов. В итоге морг установили в другом поселке, а в Мыс Каменном оно сгорело.

«Вопрос по приобретению модульного здания или специального комплекса будет рассматриваться департаментом в ближайшее время», — добавили в депздраве.