Ямальских предпринимателей пригласили участвовать в премии «Бизнес-Успех»

Предприниматели Ямала смогут принять участие в ежегодном конкурсе «Бизнес-Успех». Главный приз — международная стажировка, написало «Ямал-Медиа».

Конкурс проводится уже в третий раз. Он призван выявить активных молодых предпринимателей региона и помочь им реализовать свои проекты.

«Все, подавшие заявки, будут проходить несколько этапов. Это программа обучения, в этом году мы ее усилили. Она будет более содержательная, будут обучение проводить федеральные спикеры. Это прежде всего практики из других регионов страны», — рассказал Евгений Жирнель, руководитель окружного центра «Мой бизнес».