Общество 22 марта 2023, 13:02 Ямальских оленей начали вакцинировать от сибирской язвы

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На Ямале стартовал весенний этап вакцинации оленей от сибирской язвы. Об этом сообщило ОТР.

В общей сложности 15 ветеринарных бригад прививают животных по всей тундре. В планах вакцинировать более 500 тысяч особей. Каждому оленю после введения препарата на ухо вешают специальную бирку. На каждой выбит личный номер, чтобы можно было дистанционно идентифицировать животное.

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Вакцинация от сибирской язвы проводится на Ямале каждый год. Программа позволила снизить заболеваемость среди животных в полтора раза за последние пять лет.

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